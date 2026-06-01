Украинский дрон ударил по автомобилю МЧС в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС в ЛНР.
- Повреждения получила левая сторона автомобиля, но спасатели не пострадали.
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС в ЛНР, никто не пострадал, говорится в сообщении регионального ведомства на платформе "Макс".
"Ночью дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что повреждения получила левая сторона автомобиля.