Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон ударил по автомобилю МЧС в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 01.06.2026 (обновлено: 23:43 01.06.2026)
Украинский дрон ударил по автомобилю МЧС в ЛНР

МЧС ЛНР: дрон ВСУ ударил по автомобилю спасателей, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/MAXДрон ВСУ атаковал спасателей в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал спасателей в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/MAX
Дрон ВСУ атаковал спасателей в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС в ЛНР.
  • Повреждения получила левая сторона автомобиля, но спасатели не пострадали.
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС в ЛНР, никто не пострадал, говорится в сообщении регионального ведомства на платформе "Макс".
"Ночью дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что повреждения получила левая сторона автомобиля.
Последствия удара беспилотника ВСУ по школе в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области
Вчера, 11:32
 
Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала