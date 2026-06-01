Депутаты Тамбовской облдумы во главе с Матушкиным посетили Дом ребенка

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе со спикером Евгением Матушкиным в преддверии Дня защиты детей по традиции посетили подшефный Дом ребенка, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня.

В этот раз народные избранники передали учреждению детское питание, посуду, фрукты и сладости, а также надувные бассейны, футбольные ворота и мячи для игр на свежем воздухе.

Педагоги поблагодарили депутатов за внимание и поддержку, за заботу о воспитанниках. Они отметили, что дети любят, когда приезжают гости, всегда готовятся к этим встречам. И в этот раз малыши выучили стихи и порадовали депутатов выступлениями, а также подготовили совместно с воспитателями открытку.

"Тамбовская областная дума шефствует над Домом ребенка 15 лет. Мы всегда рады поздравить наших прекрасных ребятишек с Днем защиты детей. Хочется пожелать малышам крепкого здоровья, и чтобы они обрели любящих родителей. За 15 лет Дом ребенка очень преобразился, мы знаем, что здесь созданы хорошие условия для детей, сотрудники стараются окружить их заботой и вниманием, много усилий прилагают для укрепления их здоровья, для развития, но все-таки семью никто не заменит. Очень радует, что ежегодно из Дома ребенка усыновляют несколько десятков детей, малыши обретают семью", — приводит пресс-служба слова Матушкина.