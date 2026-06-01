В России начали маркировать кофе и цикорий

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Маркировка кофе и цикория стартует в России с 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

« "С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе "Честный знак". Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории", - сообщили в ЦРПТ.

Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

"Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик – достаточно отсканировать код в приложении "Честный знак", - добавили там.