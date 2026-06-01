Рейтинг@Mail.ru
В России начали маркировать кофе и цикорий - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 01.06.2026 (обновлено: 13:42 01.06.2026)
В России начали маркировать кофе и цикорий

РИА Новости: в России с 1 июня стартовала маркировка кофе и цикория

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОбжаренные зерна кофе
Обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Обжаренные зерна кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года в России стартует маркировка кофе и цикория в системе "Честный знак".
  • Потребитель сможет проверить легальность и безопасность продукции через приложение "Честный знак", отсканировав код.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Маркировка кофе и цикория стартует в России с 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
«
"С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе "Честный знак". Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории", - сообщили в ЦРПТ.
Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.
"Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик – достаточно отсканировать код в приложении "Честный знак", - добавили там.
Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Эксперт рассказал, как правильно выбрать качественный растворимый кофе
11 мая, 09:04
 
ОбществоРоссияКофеПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала