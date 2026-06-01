Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска.
- Комментаторы отметили, что подобные действия — это акты пиратства, а также раскритиковали французского лидера за отсутствие внимания к проблемам внутри страны.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска.
"Какой идиот! Почему мы не могли жить в мире и заниматься взаимовыгодной торговлей? Вместо этого вы спровоцировали переворот на Украине, что привело к вооруженному конфликту, разрушению страны и уничтожению промышленности в Европе. Вы все еще рады захвату очередного нефтяного танкера?" — написал один комментатор.
"Прекратите сеять смуту и хаос, занимаясь актами пиратства. Лучше наведите порядок в своей стране!" — обрушился с критикой другой.
"Вы выставляете себя такими дерзкими в открытом море, но в своей стране, пораженной гангреной насилия, даже не можете обеспечить соблюдение закона! Россия накажет вас за вашу наглость и высокомерие. Россия — не наш враг!" — отметил третий.
"Вы не способны обеспечить порядок даже во Франции, там царит полный хаос! Ничего не хочу слышать о "военных операциях" — вы полностью опозорили себя!" — резюмировал еще один пользователь.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
