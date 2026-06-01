03:32 01.06.2026 (обновлено: 06:57 01.06.2026)
"Вплоть до Львова": в США заявили об отчаянии Зеленского из-за удара России

Полковник Макгрегор: Зеленский в панике просит помощи по миру после атак на Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за способности российской армии наносить сокрушительные ракетные удары вглубь Украины вплоть до Львова.
  • По его словам, отказ от мирного урегулирования с Москвой лишил Киев геополитической субъектности и ведет Украину к полной потере государственности.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за способности российской армии наносить сокрушительные ракетные удары вглубь Украины вплоть до Львова, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted.
"Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении. Он знает, что находится на последнем этапе своего существования. Поэтому он просит все, что кто-либо готов ему дать. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей в Европе, которые слушали этого человека, больше не заинтересованы в этом. <…> У русских есть почти неисчерпаемый запас "Орешников", "Искандеров" и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядет, и это начнется очень скоро", — подчеркнул военный.
По его словам, отказ от мирного урегулирования с Москвой окончательно лишил Киев геополитической субъектности, ведя страну к полной потере государственности.
"Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически, — не нацией, не национальным государством или независимой страной, а просто регионом. <…> Это реальность. К ней почти никогда никто не относился как к независимому государству, никоим образом", — напомнил Макгрегор.
На прошлой неделе в МИД России сообщили, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
