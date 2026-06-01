15:28 01.06.2026
Президент Ливана заявил, что не видит альтернативы переговорам с Израилем

  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна не видит альтернативы переговорам с Израилем для прекращения конфликта.
  • Он подчеркнул, что Израиль не способствовал выполнению соглашения о прекращении огня и продолжил военные операции.
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Ливан не видит альтернативы переговорам с Израилем для прекращения конфликта, заявил президент республики Джозеф Аун на встрече с делегацией сети частного сектора Ливана.
Очередной раунд ливано-израильских переговоров ожидается в Вашингтоне 2-3 июня. Несмотря на переговорный процесс, который продолжается с середины апреля, и объявления о режиме прекращении огня, армия Израиля продолжает наносить интенсивные удары по Ливану и расширять географию наземной операции на юге страны.
"Переговоры безопаснее войны, поскольку мы видели и продолжаем видеть бедствия войны и ее последствия. Однако они не решат проблему за считанные минуты, это путь, которому нужно время, и другого выбора у нас нет", - цитирует Ауна пресс-служба главы государства.
Президент добавил, что часть сил в Ливане считает переговоры капитуляцией, но заверил, что это не так. Он подчеркнул, что переговоры не являются уступкой, а представляют собой путь к прекращению войн с наименьшим возможным ущербом.
Аун также заявил, что Ливан не откажется от выбранного курса, несмотря на возможные трудности и задержки в переговорном процессе.
Президент отметил при этом, что Израиль не способствовал выполнению соглашения о прекращении огня, поскольку, согласно договоренностям, должен был покинуть пять занятых им пунктов, но продолжил военные операции и обстрелы ливанских деревень под предлогом самообороны.
