Президент Ливана заявил, что не видит альтернативы переговорам с Израилем

БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Ливан не видит альтернативы переговорам с Израилем для прекращения конфликта, заявил президент республики Джозеф Аун на встрече с делегацией сети частного сектора Ливана.

Очередной раунд ливано-израильских переговоров ожидается в Вашингтоне 2-3 июня. Несмотря на переговорный процесс, который продолжается с середины апреля, и объявления о режиме прекращении огня, армия Израиля продолжает наносить интенсивные удары по Ливану и расширять географию наземной операции на юге страны.

"Переговоры безопаснее войны, поскольку мы видели и продолжаем видеть бедствия войны и ее последствия. Однако они не решат проблему за считанные минуты, это путь, которому нужно время, и другого выбора у нас нет", - цитирует Ауна пресс-служба главы государства.

Президент добавил, что часть сил в Ливане считает переговоры капитуляцией, но заверил, что это не так. Он подчеркнул, что переговоры не являются уступкой, а представляют собой путь к прекращению войн с наименьшим возможным ущербом.

Аун также заявил, что Ливан не откажется от выбранного курса, несмотря на возможные трудности и задержки в переговорном процессе.