Израильские ВВС атаковали 41 ливанское поселение, сообщает источник

БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Израильская боевая авиация подвергла ударам в воскресенье 41 населенный пункт на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.

"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 40 населенным пунктам на юге и одному поселению на востоке страны", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, некоторые поселения были атакованы несколькими сериями ударов в течении дня. Массированным атакам в течении дня подвергались города Набатия и Тир.

Еще 18 населенных пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным ударам артиллерии. А ударные беспилотники били по машинам и другим транспортным средствам в тринадцати ливанских поселений, сообщил он.