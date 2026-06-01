Израильские ВВС атаковали 41 ливанское поселение, сообщает источник - РИА Новости, 01.06.2026
10:56 01.06.2026 (обновлено: 11:01 01.06.2026)
Израильские ВВС атаковали 41 ливанское поселение, сообщает источник

Удар израильской авиации по жилому дому, Ливан. Архивное фото
  • Израильская боевая авиация атаковала 41 населенный пункт на юге и востоке Ливана.
  • Некоторые поселения подверглись ударам несколько раз в течение дня.
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Израильская боевая авиация подвергла ударам в воскресенье 41 населенный пункт на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.
"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 40 населенным пунктам на юге и одному поселению на востоке страны", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, некоторые поселения были атакованы несколькими сериями ударов в течении дня. Массированным атакам в течении дня подвергались города Набатия и Тир.
Еще 18 населенных пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным ударам артиллерии. А ударные беспилотники били по машинам и другим транспортным средствам в тринадцати ливанских поселений, сообщил он.
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении в ответ 21 боевой операции за минувшие сутки, в рамках которых наносились удары по израильским военным на территории Ливана и на севере Израиля.
