Лихачев отметил опасность целенаправленной атаки по ЗАЭС

12:54 01.06.2026 (обновлено: 13:18 01.06.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
  • Украинский боевой беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удар был целенаправленным и подчеркнул важность прецедента нападения на атомный энергетический объект.
  • По его словам, взрыв или пожар в машинном зале может привести к потере энергоснабжения и водоснабжения реакторного блока, что является предтечей ядерного инцидента.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сам по себе удар по Запорожской АЭС, может быть, не столь опасен, но важен сам прецедент целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции отмечала, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Примерно 8-9 метров от реакторного зала, там, где находится и топливо, и все системы безопасности. Сам по себе удар по ЗАЭС, может быть, и не столь опасен, но важны два момента. Первое - сам прецедент прецедент целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.
По его словам, "и у нас, и у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар".
"Оператор четко понимал, куда он направляет снаряд. Ну и второй момент: да, делящихся материалов в машзале нет, но за этой стеной находится турбина, находится блочный трансформатор с огромным количеством масла, поэтому любой взрыв, любой пожар - это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока. А это предтеча ядерного инцидента", - объяснил гендиректор "Росатома".
