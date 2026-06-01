Лерчек, у которой нашли рак желудка, проходит шестой курс химиотерапии
18:12 01.06.2026
Лерчек, у которой нашли рак желудка, проходит шестой курс химиотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проходит шестой курс химиотерапии, у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.
  • Всего Валерии Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии, лечение она проходит в НМИЦ онкологии имени Блохина.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, проходит шестой курс химиотерапии, сообщил ее брат Родион.
"Сегодня привез Леру на шестую химию", - сказал брат Чекалиной в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Он также показал палату, где блогер проходит лечение, и ее медицинскую карту. Всего Чекалиной предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
