Путин поручил финансировать строительство серийных атомных ледоколов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания... рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026 - 2027 годах финансирования, включая уплату процентов", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 15 июня 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и глава "Росатома" Алексей Лихачев.