Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил финансировать строительство серийных атомных ледоколов - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 01.06.2026 (обновлено: 10:28 01.06.2026)
Путин поручил финансировать строительство серийных атомных ледоколов

Путин поручил обеспечить финансирование строительства 5 и 6-го атомных ледоколов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
  • Будет рассмотрен вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов.
  • Доклад по этому вопросу должны представить до 15 июня 2026 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов и рассмотреть предоставление госгарантий.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания... рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026 - 2027 годах финансирования, включая уплату процентов", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 15 июня 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп рассказал, как у США не получилось сделать ледокол
20 мая, 19:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала