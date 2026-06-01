Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предупредили о массовых вбросах фейков со стороны Украины - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.06.2026
В Крыму предупредили о массовых вбросах фейков со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков: Киев вбрасывает фейки о пустых полках в магазинах

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в республики.
  • По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах, полном отсутствии бензина и перекрытии сухопутного коридора в сторону Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Массовые вбросы ложной информации о ситуации в Крыму зафиксированы со стороны украинской пропаганды, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Зафиксированы массовые вбросы фейков со стороны украинской пропаганды о ситуации на полуострове. Противник преследует цель с помощью вранья и манипуляций посеять панику среди населения", – сказал Крючков.
По его словам, в том числе распространяются фейки о пустых полках в магазинах, полном отсутствии бензина, перекрытии сухопутного коридора в сторону Крыма.
"Призываю доверять только официальной информации и соблюдать информационную гигиену", – сказал Крючков.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Кремле ответили на вопрос о допмерах защиты трассы "Новороссия"
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОлег КрючковУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала