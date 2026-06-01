19:31 01.06.2026
Консульство России в Констанце прекратит работу до конца июня, пишут СМИ

© Фото : Генконсульство России в Констанце
  • Консульство России в Констанце прекращает работу по решению румынских властей.
  • СМИ сообщили, что сотрудники должны прекратить свою работу до конца июня.
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники консульства России в Констанце должны прекратить свою работу до конца июня, поскольку дипмиссия прекращает работу по решению румынских властей, сообщает радиостанция Europa FM.
Министерство обороны Румынии в пятницу заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"Сотрудники консульства должны эвакуироваться из здания в течение 30 дней под надзором румынских властей. Здание в центре города пока не закрыто. Оно по-прежнему охраняется жандармами. Они покинут здание после получения разрешения от министерства внутренних дел и транспорта", - сообщает радиостанция.
Как сообщили журналистам в МВД Румынии, сам консул Андрей Косидин покинул территорию Румынии в воскресенье, 31 мая.
Консульский округ в Констанце включает в себя уезды Констанца, Тулча, Брэила и Галац. После закрытия этого консульства, гражданам Румынии по всем вопросам придется обращаться в посольство России в Бухаресте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии была нужна западникам, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
