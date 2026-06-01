Невролог рассказала, почему не стоит пить кофе натощак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кофе натощак может спровоцировать тахикардию, усилить тревожность и ухудшить качество сна, рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.
- Кофеин на голодный желудок нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что провоцирует негативные симптомы.
- Кофеин способен ухудшать состояние людей, страдающих мигренью, тревожными расстройствами и нарушением сна.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выпитый натощак кофе может спровоцировать тахикардию, усилить тревожность и ухудшить качество сна, рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова.
"Кофеин может повышать уровень кортизола. Эффект более выражен при приеме кофе натощак, на фоне недосыпа, хронического стресса, при приеме в высоких дозах. Прием кофе натощак у определенной категории пациентов может усиливать тревожность, провоцировать тахикардию... ухудшать качество сна и косвенно усиливать хронический стрессовый фон", - сказала Филатова "Газете.Ru".
Врач отметила, что кофеин на голодный желудок нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, которая входит в нейроэндокринную систему и обеспечивает адаптацию к раздражителям. Кофеин увеличивает нагрузку на эту ось, что и провоцирует негативные симптомы.
Кроме того, по словам эксперта, кофеин способен ухудшать состояние людей, страдающих мигренью, тревожными расстройствами и нарушением сна.
