Гарбузов: КМЗ поставит новое оборудование в 30 регионов России

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) заключил более 30 договоров на производство подъемников для субъектов РФ, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

« "Московские производители активно развивают сотрудничество с регионами. В этом году КМЗ заключил соглашения с фондами капитального ремонта (ФКР – прим. ред.) субъектов Российской Федерации на поставку более 300 лифтов. Новое оборудование Карачаровского механического завода установят в жилых домах Брянской, Иркутской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Крым и других регионах. Соглашения с ФКР предусматривают проектирование, производство и монтаж оборудования", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что КМЗ с прошлого года оказывает услуги по монтажу и сервисному обслуживанию лифтов. Это позволяет сопровождать оборудование на протяжении всего жизненного цикла.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, специалисты монтажного подразделения завода за 12 месяцев 2025 года установили более 2,7 тысячи лифтов в столице и регионах страны. Карачаровский механический завод последовательно увеличивает объемы поставок и расширяет географию сотрудничества. При этом одинаково важно не только поддерживать высокие стандарты качества и надежности, но и предлагать решения, адаптированные под архитектурные и климатические особенности каждого конкретного региона страны.