МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Киев навязывает солдатам ВСУ онлайн-казино для пополнения "черной кассы", деньги идут на внутриполитические и зарубежные цели, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Онлайн-казино всячески навязываются военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них существенные деньги. Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний", - сообщил собеседник агентства.
Он назвал отсутствие борьбы с игроманией в украинской армии намеренным пополнением "черной кассы".
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что Киев формирует "черную кассу" для финансирования информационной кампании против президента США Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Штатах этой осенью.