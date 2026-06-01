Мать-героиня из Херсонской области печет хлеб для живущих у линии фронта

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Получившая государственную награду многодетная мать из Херсонской области вместе с семьей печет хлеб для нуждающихся, живущих вблизи линии фронта, сообщил глава семьи, волонтер благотворительного фонда "Руки милосердия" Александр Колотун.
В понедельник президент РФ Владимир Путин вручил многодетным родителям государственные награды: ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Мать 13 детей из Херсонской области Татьяна Колотун была награждена орденом "Мать-героиня".
"Мы открыли небольшую мини-пекарню и печем вместе со своей семьей и вместе с нашими братьями и сестрами с различных регионов России хлеб. За два дня выпекаем 3 тысячи булок хлеба и везем на линию фронта людям, которые там живут", - сказал Колотун в ходе церемонии вручения государственной награды.
Семья живет в 30 километрах от линии фронта. Как пояснил Колотун, семья сначала хотела уехать из области, но затем приняла решение остаться и оказывать максимальную помощь людям в тяжелые времена.
