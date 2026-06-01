Рейтинг@Mail.ru
Мать-героиня из Херсонской области печет хлеб для живущих у линии фронта - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 01.06.2026 (обновлено: 17:53 01.06.2026)
Мать-героиня из Херсонской области печет хлеб для живущих у линии фронта

В Херсонской области мать 13 детей Татьяна Колотун печет хлеб для наждающихся

© Кремль. Новости/MAXТатьяна Колотун на церемонии вручения госнаград родителям многодетных семей в Кремле
Татьяна Колотун на церемонии вручения госнаград родителям многодетных семей в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Кремль. Новости/MAX
Татьяна Колотун на церемонии вручения госнаград родителям многодетных семей в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Путин наградил мать 13 детей из Херсонской области Татьяну Колотун орденом "Мать-героиня".
  • Семья Татьяны Колотун открыла мини-пекарню и печет хлеб для нуждающихся людей, живущих вблизи линии фронта.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Получившая государственную награду многодетная мать из Херсонской области вместе с семьей печет хлеб для нуждающихся, живущих вблизи линии фронта, сообщил глава семьи, волонтер благотворительного фонда "Руки милосердия" Александр Колотун.
В понедельник президент РФ Владимир Путин вручил многодетным родителям государственные награды: ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Мать 13 детей из Херсонской области Татьяна Колотун была награждена орденом "Мать-героиня".
«
"Мы открыли небольшую мини-пекарню и печем вместе со своей семьей и вместе с нашими братьями и сестрами с различных регионов России хлеб. За два дня выпекаем 3 тысячи булок хлеба и везем на линию фронта людям, которые там живут", - сказал Колотун в ходе церемонии вручения государственной награды.
Семья живет в 30 километрах от линии фронта. Как пояснил Колотун, семья сначала хотела уехать из области, но затем приняла решение остаться и оказывать максимальную помощь людям в тяжелые времена.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Аксенов рассказал о семье, награжденной Путиным
30 марта, 18:48
 
ОбществоХерсонская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала