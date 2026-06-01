"Хезболла" подтвердила властям Ливана режим прекращения огня с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение «Хезболлах» согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем.
- Согласно предложенному механизму, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболлах» — воздержаться от атак против Израиля.
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Движение "Хезболлах" согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем, говорится в заявлении посольства Ливана в Вашингтоне.
"Ливанские власти получили подтверждение о согласии "Хезболлах" на американское предложение, предусматривающее взаимное прекращение атак", - говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном пресс-службой ливанского президента.