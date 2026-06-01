Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" подтвердила властям Ливана режим прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 01.06.2026 (обновлено: 22:36 01.06.2026)
"Хезболла" подтвердила властям Ливана режим прекращения огня с Израилем

"Хезболла" подтвердила ливанским властям согласие на прекращение огня с Израилем

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение «Хезболлах» согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем.
  • Согласно предложенному механизму, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболлах» — воздержаться от атак против Израиля.
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Движение "Хезболлах" согласилось на предложение США о взаимном прекращении огня с Израилем, говорится в заявлении посольства Ливана в Вашингтоне.
"Ливанские власти получили подтверждение о согласии "Хезболлах" на американское предложение, предусматривающее взаимное прекращение атак", - говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном пресс-службой ливанского президента.
Согласно предложенному механизму, Израиль должен прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а "Хезболлах" - воздержаться от атак против Израиля. В дальнейшем режим прекращения огня предполагается распространить на всю территорию Ливана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Иран предупредил жителей севера Израиля о последствиях атаки на Ливан
Вчера, 18:52
 
В миреЛиванИзраильСШАХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала