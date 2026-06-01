Минздрав Греции оценил риск эпидемии хантавируса в Европе

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Риск эпидемии хантавируса в Европе оценивается как очень низкий, так как он нелегко передается от человека к человеку, а переносящие его грызуны не водятся на европейской территории, сообщили РИА Новости в минздраве Греции.