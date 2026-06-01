Минздрав Греции оценил риск эпидемии хантавируса в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Риск эпидемии хантавируса в Европе оценивается как очень низкий, так как он нелегко передается от человека к человеку, а переносящие его грызуны не водятся на европейской территории, сообщили РИА Новости в минздраве Греции.
"Передача хантавируса от человека к человеку отмечалась редко и касается главным образом вида хантавируса Andes virus, который является эндемичным для Южной Америки. Эти случаи обычно связаны с тесным и продолжительным контактом и не отражают обычный способ передачи хантавирусов в Европе", - сообщили в пресс-службе Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), находящейся в ведении минздрава.
Случаи в Европе связаны с другими видами хантавируса. Большинство – с видом Puumala, меньшее число случаев вызвано видом Dobrava-Belgrade, сообщили в EODY.
В минздраве добавили, что виды грызунов, являющиеся природным переносчиком разновидности Andes virus, не обитают в Европе, поэтому закрепления вируса в европейской популяции грызунов и последующей передачи его людям не ожидается.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 27 мая сообщил, что количество случаев хантавируса среди пассажиров увеличилось до 13.