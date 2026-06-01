Путин поручил рассмотреть вопрос о капремонте объектов культурного наследия

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отнесении капремонта объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ без особых требований.

Капремонт таких объектов не должен затрагивать предмет охраны и не должен угрожать сохранению историко-культурной ценности.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об отнесении капремонта объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ, на которые не распространяются особые требования при условии, если такие работы не затрагивают предмет охраны и не угрожают сохранению историко-культурной ценности.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля, сообщается на сайте Кремля.

« "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об отнесении работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ, на которые не распространяются требования к порядку проведения работ по сохранению объектов культурного наследия", - сообщается в поручении

Отмечается, что такие работы не должны затрагивать предмет охраны, изменять облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер такого объекта культурного наследия. Кроме того, должны быть обеспечены физическая сохранность объекта и сохранность его историко-культурной ценности.