Путин поручил рассмотреть вопрос о капремонте объектов культурного наследия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отнесении капремонта объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ без особых требований.
- Капремонт таких объектов не должен затрагивать предмет охраны и не должен угрожать сохранению историко-культурной ценности.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об отнесении капремонта объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ, на которые не распространяются особые требования при условии, если такие работы не затрагивают предмет охраны и не угрожают сохранению историко-культурной ценности.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об отнесении работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ, на которые не распространяются требования к порядку проведения работ по сохранению объектов культурного наследия", - сообщается в поручении.
Отмечается, что такие работы не должны затрагивать предмет охраны, изменять облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер такого объекта культурного наследия. Кроме того, должны быть обеспечены физическая сохранность объекта и сохранность его историко-культурной ценности.
Кроме того, президент РФ поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оптимальных сроков принятия решений об исключении объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ.
Путин поручил создать группу для сохранения объектов культурного наследия
9 декабря 2025, 03:04