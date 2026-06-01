"Калашников" начал поставки нового скоростного беспилотника СКАТ 220

Краткий пересказ от РИА ИИ Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата СКАТ 220 заказчику.

Дрон СКАТ 220 имеет меньшие размах крыла и массу по сравнению с моделью СКАТ 350 М, способен развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе более 150 минут.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Концерн "Калашников" сообщил о начале поставок заказчику новейших скоростных беспилотников СКАТ 220.

"Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) СКАТ 220 собственной разработки заказчику", - говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что новый аппарат создан на основе беспилотника СКАТ 350 М, но имеет меньшие размах крыла (2,2 метра) и массу (12 килограммов), благодаря чему может достигать скоростей до 160 километров в час.

СКАТ 220 снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке; как и "старший брат", имеет высокие надежность и износостойкость.