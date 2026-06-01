Рейтинг@Mail.ru
"Калашников" начал поставки нового скоростного беспилотника СКАТ 220 - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 01.06.2026 (обновлено: 16:47 01.06.2026)
"Калашников" начал поставки нового скоростного беспилотника СКАТ 220

"Калашников" передал заказчикам новые скоростные беспилотники СКАТ 220

© Фото : Концерн "Калашников"/TelegramБеспилотник СКАТ 220
Беспилотник СКАТ 220 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Концерн "Калашников"/Telegram
Беспилотник СКАТ 220
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата СКАТ 220 заказчику.
  • Дрон СКАТ 220 имеет меньшие размах крыла и массу по сравнению с моделью СКАТ 350 М, способен развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе более 150 минут.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Концерн "Калашников" сообщил о начале поставок заказчику новейших скоростных беспилотников СКАТ 220.
"Концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) СКАТ 220 собственной разработки заказчику", - говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что новый аппарат создан на основе беспилотника СКАТ 350 М, но имеет меньшие размах крыла (2,2 метра) и массу (12 килограммов), благодаря чему может достигать скоростей до 160 километров в час.
СКАТ 220 снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут, стартует с катапульты, адаптирован к парашютной посадке; как и "старший брат", имеет высокие надежность и износостойкость.
Как отметили в "Калашникове", дрон может применяться для охраны и обеспечения безопасности, природоохраны, в сельском хозяйстве, для мониторинга протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, ЛЭП.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Бойцы "Днепра" сбили украинский беспилотник новым многоразовым дроном
22 мая, 05:38
 
БезопасностьКалашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала