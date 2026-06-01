Иран возложил на США ответственность за нарушение перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 1 июн — РИА Новости. МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия, касающееся в том числе Ливана.
"Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США", — говорится в заявлении.
Ведомство напомнило о позиции Тегерана, в соответствии с которой несоблюдение перемирия на одном фронте означает его нарушение на всех. МИД также указал на право Ирана защищать свои интересы и использовать для этого весь имеющийся потенциал.
При этом министерство не подтвердило и не опровергло сообщение агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются. Кроме того, после переговоров с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и представителями ливанской "Хезболлы" он объявил, что стороны прекратят огонь.