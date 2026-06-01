Рейтинг@Mail.ru
Иран возложил на США ответственность за нарушение перемирия - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 01.06.2026 (обновлено: 22:28 01.06.2026)
Иран возложил на США ответственность за нарушение перемирия

Иран возложил на США вину за нарушение перемирия, в том числе в Ливане

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия, касающегося в том числе Ливана.
  • Иран приостановил обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане, сообщило агентство Tasnim.
ТЕГЕРАН, 1 июн — РИА Новости. МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия, касающееся в том числе Ливана.
«

"Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
США не собираются бомбить Иран из-за приостановки переговоров, заявил Трамп
Вчера, 19:19
Ведомство напомнило о позиции Тегерана, в соответствии с которой несоблюдение перемирия на одном фронте означает его нарушение на всех. МИД также указал на право Ирана защищать свои интересы и использовать для этого весь имеющийся потенциал.
При этом министерство не подтвердило и не опровергло сообщение агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются. Кроме того, после переговоров с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и представителями ливанской "Хезболлы" он объявил, что стороны прекратят огонь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана
Вчера, 19:18
 
В миреИранСШАЛиванДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала