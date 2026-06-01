Иран предупредил жителей севера Израиля о последствиях атаки на Ливан - РИА Новости, 01.06.2026
18:52 01.06.2026
Иран предупредил жителей севера Израиля о последствиях атаки на Ливан

  • Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что в случае атаки Израиля на Бейрут жителям севера Израиля и военным городкам следует покинуть районы проживания.
ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Если Израиль атакует Бейрут, жители на севере Израиля и рядом с военными объектами должны покинуть районы проживания, заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия".
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращение огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана.
"Если эти угрозы будут реализованы, предупреждаем жителей северных частей (Израиля - ред.) и военных городков на оккупированных территориях, что если они не хотят пострадать, им стоит покинуть районы (проживания - ред.)", - приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление штаба.
