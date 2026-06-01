Рейтинг@Mail.ru
Иран приостановил переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 01.06.2026 (обновлено: 17:44 01.06.2026)
Иран приостановил переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

Tasnim: Иран приостановил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

© REUTERS / StringerИзраильский удар по южной части Ливана
Израильский удар по южной части Ливана - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© REUTERS / Stringer
Израильский удар по южной части Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран приостановил переговоры с США из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану, передает Tasnim.
  • Соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
  • Исламская республика Иран потребовала от Израиля прекратить агрессию не только в Ливане, но и в Газе.
  • ИРИ готова полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 1 июн — РИА Новости. Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном из-за израильских ударов по Ливану, сообщило Tasnim.
«

"Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов", — передает агентство.

Дым на месте израильского удара в районе Мазраа в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту, пишут СМИ
Вчера, 03:18
Журналисты напомнили, что соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между ИРИ и Штатами. По данным Tasnim, исламская республика также потребовала от Израиля прекратить агрессию не только в Ливане, но и в Газе.
«

"До тех пор пока позиция Ирана и (фронта. — Прим. ред.) сопротивления не будет удовлетворена, диалога не будет", — говорится в статье.

Агентство добавило, что Тегеран готов полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе, а его сторонники — начать действовать на остальных фронтах, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
КСИР нанес удар по американской базе
Вчера, 06:54
В воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны страны Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
Как рассказал РИА Новости ливанский источник, за сутки израильская авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке страны. Всего с начала марта число жертв атак на Ливан превысило 3,4 тысячи.
Агрессивные действия Тель-Авива осудили в том числе западные страны, включая ФРГ и Британию. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. По данным СМИ, оно может состояться в понедельник.
Ранее сообщалось, что новый раунд прямых переговоров между Ливаном и Израилем планировался в Вашингтоне 2 и 3 июня.
Женщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
МИД Ирана сделал заявление после атаки США
28 мая, 10:38
 
В миреИранСШАЛиванВоенная операция США и Израиля против ИранаИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХезболлаООНИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала