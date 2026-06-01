Американские военные заявили о перехвате двух иранских ракет

НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Центральное командование ВС США отчиталось о перехвате двух иранских ракет, якобы нацеленных против американских военных в Кувейте, пострадавших нет.
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Иранская сторона не уточняла, в какой стране располагается эта база. В центральном командовании ВС США позднее заявили, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.