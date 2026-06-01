Иран и США хотят подкрепить мирную сделку резолюцией СБ ООН

- Иран и США обсуждают возможное соглашение о прекращении войны, в котором сделка может быть подкреплена резолюцией Совбеза ООН.
- Тегеран не считает, что резолюция Совбеза ООН гарантировано обеспечит выполнение соглашения, имея негативный опыт в прошлом.
ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Иран и США закладывают в возможное соглашение о прекращении войны пункт, который подразумевает подкрепление сделки резолюцией Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы все еще обсуждаем общие положения, эти 14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у него была правовая защита", - сказал Багаи в ходе брифинга.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не считает, что резолюция Совбеза ООН гарантировано обеспечит выполнение этого соглашения, поскольку у Тегерана уже был обратный опыт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.