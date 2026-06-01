МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить сделку с США, она будет выгодна для Вашингтона и его союзников.
"Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет выгодно для США и тех, кто с нами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
