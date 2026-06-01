06:54 01.06.2026 (обновлено: 08:51 01.06.2026)
КСИР нанес удар по американской базе, с которой США атаковали иранский остров

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
  • КСИР ударил по авиабазе, с которой США атаковали иранский остров Сирик.
  • Корпус заявил о ликвидации всех намеченных целей и пригрозил более масштабным ответом в случае повторной агрессии.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции ударил по базе, с которой США атаковали иранскую территорию, передает агентство Mehr.
"Американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. Воздушно-космические силы КСИР немедленно нанесли удар по <...> авиабазе, откуда была произведена атака", — говорится в сообщении.
Бойцы корпуса заявили о ликвидации всех намеченных целей. Также они пригрозили Вашингтону более масштабным ответом в случае повторной агрессии.
В выходные ВС США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА. Как пояснили в Центральном командовании (CENTCOM), это стало реакцией на якобы агрессивные действия Тегерана, включая уничтожение беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами.
Корпус стражей исламской революции же подчеркивал, что сбил американский дрон, поскольку тот зашел в территориальные воды ИРИ с враждебными намерениями.
Между тем различные СМИ регулярно публикуют информацию о возможном мирном соглашении, которое стороны обсуждают уже несколько недель. По последним данным, главным препятствием остается иранская ядерная программа: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
