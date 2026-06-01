КСИР нанес удар по американской базе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции ударил по базе, с которой США атаковали иранскую территорию, передает агентство Mehr

"Американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. Воздушно-космические силы КСИР немедленно нанесли удар по <...> авиабазе, откуда была произведена атака", — говорится в сообщении.

Бойцы корпуса заявили о ликвидации всех намеченных целей. Также они пригрозили Вашингтону более масштабным ответом в случае повторной агрессии.

В выходные ВС США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА. Как пояснили в Центральном командовании (CENTCOM), это стало реакцией на якобы агрессивные действия Тегерана , включая уничтожение беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами.

Корпус стражей исламской революции же подчеркивал, что сбил американский дрон, поскольку тот зашел в территориальные воды ИРИ с враждебными намерениями.