Суд отобрал присяжных по делу бывшего военного Павла Христева

Бывшие представители силовых структур, участники банды Павла Христева, обвиняемые в похищениях и убийствах людей с 1998 года, перед началом заседания во Втором Западном окружном военном суде в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отобрал коллегию присяжных заседателей по делу бывшего военного Павла Христева и его банды о заказных убийствах, сообщил РИА Новости участник процесса.

"В коллегию отобрали восемь основных и 22 запасных присяжных", - сказал собеседник агентства.

Сегодня суд должен приступить к рассмотрению дело по существу.

По версии следствия, бывший военнослужащий Павел Христев вместе с Артуром Козловым в 2000 году создали банду для заказных убийств. В ее состав вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года Христев и четверо сообщников пытались убить криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя.

В марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым, а также с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой, чей автомобиль был взорван.

Позднее, как полагает следствие, по заказу гендиректора компании "Консул" Ирины Егоровой были похищены и убиты владелец фирмы Владимир Клюев, его сын и бухгалтер компании.

Банде также вменяют убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.

В апреле 2003 года при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава "Евротрансгаза" Тимофей Пономаренко. Позднее обвиняемые предприняли новую попытку убийства Ревзина, тот получил ранения.

Членам группировки также инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков.

В марте 2020 года, как считает следствие, Христев создал новую вооруженную группу, которая совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области, похитив имущество и оружие его владельца.