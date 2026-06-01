Гуцан: после атаки на ЛНР проводятся действия по изобличению организаторов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил президенту России Владимиру Путину, что после атаки на колледж в Старобельске проводятся все необходимые следственные действия по изобличению организаторов и исполнителей атаки.
"В рамках уголовного дела, по нему проводят все необходимые для изобличения организаторов и исполнителей массового убийства людей следственные действия", - сказал он президенту на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.