ГП поручено усилить надзор по борьбе с терроризмом во время выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство рекомендовало Генпрокуратуре РФ усилить надзор за соблюдением законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом в период выборов в Госдуму.
- Михаил Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ порекомендовало Генпрокуратуре РФ в период выборов в Госдуму усилить надзор за соблюдением законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В понедельник Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ в период проведения выборов депутатов усилить надзор за соблюдением законодательства РФ о противодействии терроризму, экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в документе.