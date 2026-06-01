В Госдуме назвали задержание Францией танкера Tagor морским разбоем

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал морским разбоем и беззаконием задержание Францией танкера Tagor.

"Франция с подачи президента (Эммануэля) Макрона занимается морским разбоем и беззаконием. Попытки Макрона поднять свой рейтинг среди французов, представ перед публикой в роли морского корсара, ничтожны", – сказал Шеремет.

По его словам, Макрон все больше дискредитирует себя как политик, превращая Францию в пиратскую республику.