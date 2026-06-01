Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Франции задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом.
- По заявлению посольства России, Париж не уведомлял о своих действиях.
- Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал действия Франции морским разбоем и беззаконием.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал морским разбоем и беззаконием задержание Францией танкера Tagor.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
"Франция с подачи президента (Эммануэля) Макрона занимается морским разбоем и беззаконием. Попытки Макрона поднять свой рейтинг среди французов, представ перед публикой в роли морского корсара, ничтожны", – сказал Шеремет.
По его словам, Макрон все больше дискредитирует себя как политик, превращая Францию в пиратскую республику.