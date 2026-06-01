Глава Минцифры Украины подал в суд на депутата, обвинившего его в коррупции - РИА Новости, 01.06.2026
17:58 01.06.2026 (обновлено: 18:21 01.06.2026)
Глава Минцифры Украины подал в суд на депутата, обвинившего его в коррупции

  • Врио министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков подал в суд на депутата Верховной рады Даниила Гетманцева.
  • Причиной иска стали публикации парламентария в Telegram, в которых он обвиняет чиновника в причастности к коррупционным схемам.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков подал в суд против депутата Верховной рады Даниила Гетманцева из-за обвинений в коррупции, сообщил украинский адвокат Маси Найем.
"Юридическая компания вступает в дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Александра Борнякова, врио министра цифровой трансформации. Я буду представлять интересы Александра Борнякова в споре против депутата Даниила Гетманцева", - написал Найем на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, основанием для обращения в суд стали заявления в Telegram-канале Гетманцева о якобы причастности Борнякова к коррупционным схемам, незаконному получению средств, фиктивному распределению лицензий.
"Свои утверждения о фактах народный депутат будет доказывать в суде. Доказательств нет, и я вполне уверен, что его утверждение - неправда. И за неправду придется ответить", - добавил Найем.
