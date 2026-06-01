Социальный фонд рассказал о предоставляемых мерах поддержки на детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Социальный фонд на сегодняшний день предоставляет порядка 40 различных мер социальной поддержки на детей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Уточняется, что в число таких мер поддержки входят единовременные и ежемесячные выплаты, меры в рамках государственных программ и федеральных проектов, включая единое пособие. Семьи могут получить различные компенсации и льготы, в том числе путевки в санатории и оплату детского отдыха.

В фонде отметили, что семьи получают поддержку на этапе беременности. Так, например, родовой сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медпомощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры ребенка в первый год жизни.

Для семей с детьми предусмотрен материнский капитал. В 2026 году его размер составляет 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и 963,2 тысячи рублей на двух детей. С 1 июня также начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ.

« "Детям с инвалидностью социальный фонд предоставляет ряд выплат и социальных услуг. Среди них путевка в санаторий, которая положена не только ребенку, но и сопровождающему его лицу. В рамках отправки ребенка на лечение Соцфонд также берет на себя расходы по проезду", - указали в пресс-службе.