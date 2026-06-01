15:43 01.06.2026
Социальный фонд рассказал о предоставляемых мерах поддержки на детей

Соцфонд России предоставляет порядка 40 мер поддержки на детей

  • Социальный фонд России предоставляет порядка 40 различных мер социальной поддержки на детей.
  • Среди них — единовременные и ежемесячные выплаты, включая единое пособие, компенсации и льготы, такие как путевки в санатории и оплата детского отдыха.
  • Для семей с детьми предусмотрены материнский капитал, а также ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Социальный фонд на сегодняшний день предоставляет порядка 40 различных мер социальной поддержки на детей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Сегодня социальный фонд оказывает порядка 40 различных страховых и социальных мер поддержки на детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в число таких мер поддержки входят единовременные и ежемесячные выплаты, меры в рамках государственных программ и федеральных проектов, включая единое пособие. Семьи могут получить различные компенсации и льготы, в том числе путевки в санатории и оплату детского отдыха.
В фонде отметили, что семьи получают поддержку на этапе беременности. Так, например, родовой сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, медпомощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры ребенка в первый год жизни.
Для семей с детьми предусмотрен материнский капитал. В 2026 году его размер составляет 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и 963,2 тысячи рублей на двух детей. С 1 июня также начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, позволяющая вернуть часть уплаченного НДФЛ.
"Детям с инвалидностью социальный фонд предоставляет ряд выплат и социальных услуг. Среди них путевка в санаторий, которая положена не только ребенку, но и сопровождающему его лицу. В рамках отправки ребенка на лечение Соцфонд также берет на себя расходы по проезду", - указали в пресс-службе.
Кроме того, с прошлого года примерно в четыре раза выросло пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток. В среднем по России его размер сейчас составляет почти 100 тысяч рублей.
