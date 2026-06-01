Рейтинг@Mail.ru
Самый большой корабль ВМФ приступил к завершающему этапу испытаний - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 01.06.2026
Самый большой корабль ВМФ приступил к завершающему этапу испытаний

Крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации.
  • Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", - говорится в сообщении.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Российский флот обеспечивает безопасность в Мировом океане, заявил Песков
12 мая, 12:50
Также, как напомнили в пресс-службе, в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик "Полярный".
Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
Крейсер построен в конце 1980-х годов. В конце 1990-х "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. Модернизация крейсера проходит на "Севмаше" в Северодвинске.
Пуск ракеты Оникс с борта АПЛ Казань из подводного положения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Пресс-служба Северного флота рассказала подробности о пуске ракеты "Оникс"
12 марта, 13:31
 
БезопасностьСеверодвинскВМФ РФНАТОСевмаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала