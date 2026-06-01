Самый большой корабль ВМФ приступил к завершающему этапу испытаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", - говорится в сообщении.

Также, как напомнили в пресс-службе, в зимнем периоде обучения в состав флота вошел морской тральщик "Полярный".

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.