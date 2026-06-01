Тысячи военнослужащих Северного флота получили награды за время СВО

Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тысячи военнослужащих Северного флота были удостоены государственных и ведомственных наград за время спецоперации, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

"За время проведения специальной военной операции тысячи военнослужащих Северного флота удостоены государственных и ведомственных наград", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева, которую опубликовало Минобороны РФ.

Главком напомнил, что Северный флот ведет свою героическую летопись с основания в 1733 году в Архангельске военной эскадры. Мужество и героизм моряков-североморцев, проявленные в годы Великой Отечественной войны, навечно вписаны в историю Отечества, отметил он.

Как подчеркнул Моисеев, сейчас североморцы с достоинством и честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по обеспечению безопасности России и защите ее национальных интересов в Арктическом регионе.

Примеры мужества и героизма, которые военнослужащие Северного флота проявляют с первых дней спецоперации, навечно вписаны в боевую летопись ВМФ РФ, заявил главком.

"Руководство государства и министерства обороны РФ высоко ценит наступательные действия и беспримерный массовый героизм морских пехотинцев 61-й отдельной гвардейской ордена Жукова Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты", - добавил он.

Как рассказал Моисеев, сейчас Северный флот представляет собой мощную, сбалансированную группировку сил и войск, имеющую в своем составе ядерные силы. Он обратил внимание, что экипажи кораблей и подводных лодок успешно выполняют поставленные задачи в Мировом океане.

"Боевой потенциал флота неизменно растет, объединение пополняется современными боевыми системами и новейшими образцами вооружения и военной техники", - рассказал главком.

Отдельно он поблагодарил ветеранов-североморцев, которые передают богатый практический опыт офицерам и активно воспитывают подрастающее поколение. Моисеев также выразил признательность женам, детям, матерям и отцам бойцов.