00:38 01.06.2026
Тысячи военнослужащих Северного флота получили награды за время СВО

Корабли Северного флота РФ. Архивное фото
  • За время спецоперации тысячи военнослужащих Северного флота были удостоены государственных и ведомственных наград.
  • Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания.
  • Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подчеркнул, что боевой потенциал Северного флота растет и пополняется современными боевыми системами и новейшими образцами вооружения и военной техники.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тысячи военнослужащих Северного флота были удостоены государственных и ведомственных наград за время спецоперации, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.
Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания.
"За время проведения специальной военной операции тысячи военнослужащих Северного флота удостоены государственных и ведомственных наград", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева, которую опубликовало Минобороны РФ.
Главком напомнил, что Северный флот ведет свою героическую летопись с основания в 1733 году в Архангельске военной эскадры. Мужество и героизм моряков-североморцев, проявленные в годы Великой Отечественной войны, навечно вписаны в историю Отечества, отметил он.
Как подчеркнул Моисеев, сейчас североморцы с достоинством и честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по обеспечению безопасности России и защите ее национальных интересов в Арктическом регионе.
Примеры мужества и героизма, которые военнослужащие Северного флота проявляют с первых дней спецоперации, навечно вписаны в боевую летопись ВМФ РФ, заявил главком.
"Руководство государства и министерства обороны РФ высоко ценит наступательные действия и беспримерный массовый героизм морских пехотинцев 61-й отдельной гвардейской ордена Жукова Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты", - добавил он.
Как рассказал Моисеев, сейчас Северный флот представляет собой мощную, сбалансированную группировку сил и войск, имеющую в своем составе ядерные силы. Он обратил внимание, что экипажи кораблей и подводных лодок успешно выполняют поставленные задачи в Мировом океане.
"Боевой потенциал флота неизменно растет, объединение пополняется современными боевыми системами и новейшими образцами вооружения и военной техники", - рассказал главком.
Отдельно он поблагодарил ветеранов-североморцев, которые передают богатый практический опыт офицерам и активно воспитывают подрастающее поколение. Моисеев также выразил признательность женам, детям, матерям и отцам бойцов.
"Желаю всем крепкого флотского здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-морского флота", - сказал Моисеев.
