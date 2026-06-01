В Екатеринбурге переименовали станцию метро в честь музыкального фестиваля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Станцию метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге временно переименовали в "19.06" в честь даты проведения международного музыкального фестиваля Ural Music Night, а название станции будет объявлять лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

На платформе станции "19.06" откроется выставка-хроника Ural Music Night, добавили в пресс-службе. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска, и коллаборация с фестивалем покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города.