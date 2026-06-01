12:05 01.06.2026
В Екатеринбурге переименовали станцию метро в честь музыкального фестиваля

В Екатеринбурге переименовали станцию метро в честь фестиваля Ural Music Night

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Станцию метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге временно переименовали в "19.06" в честь даты проведения международного музыкального фестиваля Ural Music Night, а название станции будет объявлять лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"До фестиваля осталось 18 дней. В честь этого станция метро "1905" временно получила новое название – "19.06", в честь даты проведения Ural Music Night", – говорится в сообщении.
Однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night, вход куда свободный, пройдет 19 июня в Екатеринбурге в 12-й раз, это крупнейшее мероприятие, которое объединит более 3 тысяч исполнителей разных жанров на 120 площадках города.
"В преддверии фестиваля станции метро озвучит Владимир Шахрин – фронтмен группы "Чайф", хедлайнер Ural Music Night – 2026. "Чайф" – легенда свердловского рока. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню "Луч солнца золотого" в рамках акции "Светает", – уточнили организаторы.
На платформе станции "19.06" откроется выставка-хроника Ural Music Night, добавили в пресс-службе. В этом году Екатеринбургский метрополитен отмечает 35 лет со дня запуска, и коллаборация с фестивалем покажет, как уральская подземка может быть не только транспортной системой, но и культурным пространством города.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 апреля сообщал, что генеральный продюсер международного фестиваля Ural Music Night, музыкант и один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Горенбург скончался на 67-м году жизни.
