ЕС несет ответственность за атаки на ЗАЭС, заявил Мирошник
00:49 01.06.2026
ЕС несет ответственность за атаки на ЗАЭС, заявил Мирошник

Мирошник: ЕС не реагирует на атаки на ЗАЭС, граничащие с ядерным терроризмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Евросоюз несет косвенную ответственность за действия Украины, граничащие с ядерным терроризмом.
  • Мы не видим ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности со стороны европейцев и тех стран, которые выделяют колоссальные деньги на содержание киевского режима, заявил он.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Евросоюз не выказывает никакой реакции на продолжающиеся атаки спонсируемого им киевского режима на ЗАЭС и поэтому несет как минимум косвенную ответственность за действия Украины, граничащие с ядерным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Мы не видим ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности со стороны европейцев и тех стран, которые выделяют колоссальные деньги на содержание киевского режима. Поэтому можно возлагать как минимум косвенную ответственность на Евросоюз, который ничего не предпринял, чтобы ограничить Украину от действий, граничащих с ядерным терроризмом", - сказал дипломат "Известиям".
