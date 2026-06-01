"Будет хуже". Европа решила нарастить ядерный боезапас

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Власти ЕС под предлогом угроз со стороны США решили переформатировать внешнюю политику. В частности, это касается расширения Евросоюза и его ядерного потенциала. Что происходит в Старом Свете — в материале РИА Новости.

Остров свободы

В Исландии 29 августа должен пройти референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Министр иностранных дел Катрин Гуннарсдоттир переживает, что выиграют евроскептики. Причем виноваты в этом будут иностранные силы, которые якобы проводят кампанию по дезинформации исландцев. По словам главы МИД, против них применяют все те же приемы, что и в Великобритании во время подготовки голосования по выходу страны из ЕС.

"Я опасаюсь, что мы столкнемся с ситуацией, подобной Brexit. На мой взгляд, это был бы довольно опасный путь, потому что сторонники Brexit распространяли всевозможную ложь", — сказала она The Guardian.

Напомним, Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009-м, но в 2013-м правительство возглавили евроскептики, которые заморозили переговоры, а затем и вовсе от них отказались. Противники евроинтеграции утверждали, что вхождение в организацию принесет лишние обязательства, тем более что у Рейкьявика и так есть почти все, что нужно. Например, страна входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли и Европейскую экономическую зону движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а членство в Шенгене обеспечивает стабильный поток туристов.

Но сейчас страной правит тройственный союз "Социал-демократического альянса", зеленой партии "Возрождение" и правой "Народной партии". Они собирались вернуться к вопросу о евроинтеграции в 2027-м, однако геополитическая неопределенность, топливный кризис и угрозы Трампа захватить соседнюю Гренландию заставили их ускориться.

© Donald J. Trump/Truth Social Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа © Donald J. Trump/Truth Social Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа

"С моей точки зрения, международный порядок, который десятилетиями обеспечивал нашу безопасность и процветание, находится под серьезным давлением. Я бы сказала, что мир изменился кардинально, и Гренландия, безусловно, повлияла на наше решение", — пояснила Гуннарсдоттир.

Тем временем Трамп опубликовал в интернете очередную картинку, сгенерированную ИИ: его гигантская фигура нависает над гренландским городком. "Привет, Гренландия", — подписал американский лидер. В свою очередь, спецпосланник президента США в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри объявил, что при помощи американцев остров мог бы ежедневно экспортировать два миллиона баррелей нефти, тем самым полностью нивелировав блокаду Ормузского пролива.

© REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс © REUTERS / Nathan Howard Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс

Впрочем, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир не собирается заводить республику в ЕС любой ценой. И во всех разговорах с евробюрократами подчеркивает, что они должны уважать позицию Рейкьявика и обеспечить ему "хорошее соглашение".

Между тем опросы показывают, что среди исландцев сторонников и противников евроинтеграции примерно поровну. Так, по данным ежедневной газеты Morgunblaðið, 52% респондентов готовы возобновить переговоры по вступлению в ЕС, а 48% этого не хотят. Деловой еженедельник Viðskiptablaðið насчитал 54% и 46% соответственно.

Спасение утопающих

Исландия не единственная страна, которая обеспокоилась своей безопасностью. Власти Норвегии начали переговоры с Францией о присоединении к ее ядерному зонтику. Соответствующее заявление сделали президент Эммануэль Макрон и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

© AP Photo / Pool Президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Pool Президент Франции Эммануэль Макрон

"На протяжении многих лет французское ядерное оружие было связано исключительно с обеспечением безопасности самой Франции. Сегодня Франция начинает диалог с близкими союзниками о том, как ее ядерный потенциал может способствовать более широкой европейской безопасности и сдерживанию военных угроз. Мы хотим участвовать в этом диалоге", — заявил норвежский лидер.

Таким образом, Норвегия стала девятой страной, вступившей во французскую программу коллективной безопасности. Ранее к ней подключились Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания и Греция.

Как отмечает Reuters, норвежцы приняли такое решение из-за сомнений относительно долгосрочной поддержки США и обострения напряженности в отношениях с Россией. В частности, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде полагает, что Европа должна быть не посредником между Москвой и Киевом, а сторонником Украины.

"Это хорошая и героическая роль. Посредник также может быть героем, но это другая роль. Это как адвокат и судья. В судье нет ничего плохого, но он не может одновременно быть адвокатом одной из сторон", — сказал министр.

Неудержимая деградация

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина реакцию европейских политиков на действия США считает вполне ожидаемой.

"С одной стороны, Трамп продемонстрировал себя в качестве непредсказуемого политика, с другой — он откровенно враждебно относится к либеральным демократиям. К тому же власти США не скрывают, что больше не хотят обеспечивать безопасность Европы в прежнем объеме и уже начали свертывать силы в регионе. Впрочем, дело не только в европейцах. По отношению к Тайваню Вашингтон повел себя точно так же: призвал власти острова не добиваться независимости от Китая и приостановил поставки оружия. В итоге европейцы год думали, как быть дальше, а затем решили взять судьбу в свои руки", — говорит эксперт.

© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва © Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва

По ее словам, в борьбе с европейскими либералами Трамп надеялся сделать ставку на так называемых правых радикалов — например, на правительство Джорджи Мелони в Италии или на "Альтернативу для Германии". Однако они не стали его поддерживать.

"Правые в шоке. Первоначально они обрадовались второму президентскому сроку Трампа, потому что подумали, что получили сильного союзника. Но его отношение к европейской безопасности идет вразрез с их интересами. В результате, когда пришло время выбирать между США и ЕС, Мелони выбрала Европу. Сегодня мы видим, что все больше стран хотят встать под французский ядерный зонтик. Пока у Парижа примерно 290 ядерных зарядов, и союзники готовы помочь нарастить их количество", — поясняет Пархалина.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме © AP Photo / Alessandra Tarantino Джорджа Мелони во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Риме

Эксперт указывает: НАТО, как проамериканский военный союз, уже умерла, осталось дождаться, появится ли вместо нее проевропейский блок. Европейские власти на это надеются.

Политолог Владимир Оленченко, в свою очередь, уверен, что у европейцев нет настолько далекоидущих планов. По его мнению, они просто пытаются дискредитировать Трампа, надеясь на поражение республиканцев сперва на парламентских выборах осенью 2026-го, а затем и на президентских в 2028-м.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

"Большинство нынешних европейских правительств были сформированы до начала второго президентского срока Трампа. Соответственно, они были ориентированы на американских демократов, и победа республиканца стала для них катастрофой. Теперь все свои проблемы они пытаются связать с его именем, как будто до него ничего плохого не происходило. При этом европейские либералы надеются, что после 2028-го США вновь возглавит президент-демократ, и тогда все вернется в норму, а до тех пор они будут симулировать бурную деятельность", — говорит Оленченко.