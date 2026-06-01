21:46 01.06.2026
"Торгуют смертью". Отчаянный шаг ЕС по Украине вызвал переполох на Западе

Филиппо: ЕС выгодно продолжение конфликта на Украине

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
  • Политик считает, что ЕС собирается отменить временную защиту для мужчин призывного возраста, чтобы помогать Владимиру Зеленскому "торговать смертью".
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Европейский союз хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Так он прокомментировал публикацию издания Euractiv о том, что ЕС планирует отменить временную защиту для мужчин призывного возраста с Украины.
"Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями", — написал он в соцсети X.
По мнению политика, Евросоюзу выгодно продолжение конфликт на Украине, так как из-за него можно продвигать идею "европейской армии".
"Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!" — заключил он.
Зеленский во время визита в Берлин в апреле заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал это стремление.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
В миреБерлин (город)УкраинаФлориан ФилиппоПатриотЕвросоюзВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФридрих МерцГермания
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
