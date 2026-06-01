ЕК: оборонная промышленность ЕС не растет, несмотря на увеличение расходов

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейские страны не могут нарастить оборонную промышленность, несмотря на рост финансовых вливаний в отрасль, признал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
"Европейские национальные парламенты должны спросить наши правительства, почему наша (оборонная – ред.) отрасль не наращивается, несмотря на то что финансирование увеличивается", - сказал он, выступая в сейме Литвы. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссар пожаловался на отсутствие единого рынка оборонной продукции в Евросоюзе, а также на отсутствие инноваций и конкуренции в секторе. Как он отметил, каждая страна ЕС защищает собственную национальную промышленность, закупая до 70-80% военной техники у национальных компаний.
