13:57 01.06.2026 (обновлено: 18:13 01.06.2026)
В Дубай прибыл первый рейс "Аэрофлота" после перерыва почти в три месяца

© Фото : Генкосульство России в ОАЭ — Экипаж первого после перерыва рейса "Аэрофлота", прибывшего в Дубай. 1 июня 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый рейс "Аэрофлота" после перерыва почти в три месяца приземлился в Дубае.
  • С 1 июня компания возобновила регулярные прямые рейсы в ОАЭ, по маршруту Москва — Дубай они будут выполняться один раз в день.
ДУБАЙ, 1 июн - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" после перерыва почти в три месяца прилетел в Дубай, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс приземлился в 14.18 по местному времени в первом терминале международного аэропорта Дубая.
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновила регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться один раз в день.
"Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.
По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты на первый регулярный рейс после долгого перерыва классов эконом и комфорт были проданы.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.
