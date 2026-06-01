В Дубай прибыл первый рейс "Аэрофлота" после перерыва почти в три месяца

ДУБАЙ, 1 июн - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" после перерыва почти в три месяца прилетел в Дубай, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс приземлился в 14.18 по местному времени в первом терминале международного аэропорта Дубая.
"Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.
По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты на первый регулярный рейс после долгого перерыва классов эконом и комфорт были проданы.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.