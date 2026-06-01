17:11 01.06.2026
Водитель под Челябинском протаранил авто во дворе, чуть не сбив детей

Пьяный водитель под Челябинском протаранил машины во дворе, чуть не сбив детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Аша Челябинской области произошло ДТП во дворе жилого дома, в котором повреждения получили два припаркованных автомобиля и велосипед, и едва не пострадали гуляющие дети.
  • По данным ГАИ, ДТП произошло из-за автомобиля Hyundai Creta, которым управляли сначала нетрезвая пассажирка, а затем нетрезвый мужчина.
  • В отношении них составили протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина за рулем автомобиля в городе Аша Челябинской области во дворе жилого дома попал в ДТП, из-за чего повреждения получили два припаркованных автомобиля и велосипед, до этого он передавал управление машиной своей нетрезвой пассажирке, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГАИ.
Telegram-каналы опубликовали видео из Аши, на котором автомобиль на большой скорости передвигается во дворе жилого дома, едва не сбивает гуляющих детей и задевает припаркованные автомобили.
По данным городской ГАИ, ДТП произошло вечером 30 мая у дома 1 по улице Еремеева. Водитель автомобиля Hyundai Creta на небезопасной скорости наехал на стоящий автомобиль Mercedes, который от удара столкнулся с автомобилем SsangYong, после чего совершил наезд на велосипед. В результате транспортные средства получили повреждения.
"Женщина в нетрезвом состоянии, она управляла автомобилем, со слов свидетелей. Потом пересел за управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчина. И вот это на видеозаписи запечатлено - мужчина был за управлением автомобилем", - сказали в пресс-службе.
Пресс-служба ГАИ Аши отмечает, что по результатам проведенного освидетельствования у водителя и пассажирки было установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя составлены протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и передачу управления лицу в состоянии опьянения.
В отношении пассажирки, уточняется в сообщении, также составлен протокол - за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.
Санкции статей предусматривают штраф в 45 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, либо арест от 10 до 15 суток, поясняется в сообщении.
