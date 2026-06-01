В Самарской области три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
13:41 01.06.2026 (обновлено: 13:59 01.06.2026)
В Самарской области три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.
  • В результате аварии трое человек погибли, включая двоих детей (10 и 8 лет), еще трое пострадали.
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в столкновении двух легковых автомобилей на территории Самарской области, сообщили в региональном ГУМВД.
"По предварительным данным, возле села Черновка в лобовом столкновении двух легковых автомобилей - Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer - пострадало три человека, погибло - трое, двое из них - дети 10 и восьми лет", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".
В пресс-службе ГУМВД уточнили, что на место ДТП в Сергиевском районе выехал начальник областного управления Госавтоинспекции Игорь Бобров. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Позже главк опубликовал комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Сергиевскому району Александра Алексеева. Полицейский уточнил, что ДТП случилось в 11.15 мск на 1080-м километре автодороги М-5 "Урал".
По предварительным данным, водитель Mitsubishi - мужчина 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai. Водитель Mitsubishi и два несовершеннолетних пассажира погибли на месте. Водитель Hyundai 1981 года рождения и пассажир Mitsubishi 1997 года рождения получили ранения.
В СУСК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
ПроисшествияСамарская областьСергиевский районРоссия
 
 
