В Белгородском округе мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ по машине, сообщил в понедельник оперштаб Белгородской области.
"В Белгородском округе на участке автодороги Бессоновка-Солохи от удара FPV-дрона по машине мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног. Попутным транспортом он доставлен в Белгородскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Для продолжения лечения мужчину направят в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, в оперштабе сообщили о других атаках дронов в регионе. В Шебекино при детонации дрона повреждены грузовой и два легковых автомобиля. В селе Грузское Борисовского округа от атаки FPV-дрона пострадало сооружение на территории предприятия. В селе Почаево Грайворонского округа от детонации дрона частично разрушена стена здания на территории социального объекта.