В Белгородском округе мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по машине - РИА Новости, 01.06.2026
21:31 01.06.2026
В Белгородском округе мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
  • Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине на участке автодороги Бессоновка — Солохи.
  • В селе Грузское Борисовского округа от атаки FPV-дрона пострадало сооружение на территории предприятия, а в селе Почаево Грайворонского округа частично разрушена стена здания на территории социального объекта.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ по машине, сообщил в понедельник оперштаб Белгородской области.
"В Белгородском округе на участке автодороги Бессоновка-Солохи от удара FPV-дрона по машине мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног. Попутным транспортом он доставлен в Белгородскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Для продолжения лечения мужчину направят в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, в оперштабе сообщили о других атаках дронов в регионе. В Шебекино при детонации дрона повреждены грузовой и два легковых автомобиля. В селе Грузское Борисовского округа от атаки FPV-дрона пострадало сооружение на территории предприятия. В селе Почаево Грайворонского округа от детонации дрона частично разрушена стена здания на территории социального объекта.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
