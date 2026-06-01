В Брянской области помощник машиниста поезда пострадал от атаки дрона ВСУ

БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Помощник машиниста электропоезда получил ранение при атаке ВСУ на Брянскую область, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"В селе Старая Гута Унечского района БПЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Он госпитализирован в Брянскую областную больницу", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.