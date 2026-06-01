В Рыльском районе Курской области сдетонировавший дрон ВСУ ранил мужчину

КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Осколочные ранения лица, живота и конечностей получил мужчина после детонации дрона ВСУ перед мотоциклом в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Ему будет оказана вся необходимая помощь. Подлые нацисты продолжают агонизировать, отыгрываются на простых беззащитных людях. Лишний раз подчеркивая свой кровавый украинский режим. Прошу наших жителей быть максимально бдительными!" - отметил он.