В Рыльском районе Курской области сдетонировавший дрон ВСУ ранил мужчину
15:35 01.06.2026
В Рыльском районе Курской области сдетонировавший дрон ВСУ ранил мужчину

Осколок боеприпаса. Архивное фото
  • В деревне 1-е Яньково Рыльского района Курской области дрон ВСУ сдетонировал перед мотоциклистом.
  • Пострадавший — 35-летний мужчина с осколочными ранениями лица, груди, живота и конечностей — доставляется в больницу.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Осколочные ранения лица, живота и конечностей получил мужчина после детонации дрона ВСУ перед мотоциклом в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Еще один раненный в курском приграничье. Сегодня в деревне 1-е Яньково Рыльского района вражеский дрон сдетонировал перед мотоциклистом. Пострадал 35-летний мужчина. У него осколочные ранения лица, груди, живота, конечностей", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что мужчина доставляется в больницу.
"Ему будет оказана вся необходимая помощь. Подлые нацисты продолжают агонизировать, отыгрываются на простых беззащитных людях. Лишний раз подчеркивая свой кровавый украинский режим. Прошу наших жителей быть максимально бдительными!" - отметил он.
