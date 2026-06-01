В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения и травмы в результате атаки дрона ВСУ по стоящему автомобилю в Кореневском районе Курской области, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "ВСУ продолжат свои подлые преступления. Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника. У 40-летнего мужчины слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма, 31-летняя девушка получила ранения головы, спины, ног, у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что еще у одного мужчины 1991 года рождения осколочные ранения груди, живота, рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга.