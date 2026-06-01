В Курской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

13:00 01.06.2026 (обновлено: 13:05 01.06.2026)
  • В Кореневском районе Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, стоящий возле магазина в селе Пушкарное.
  • В результате атаки три человека получили осколочные ранения и травмы.
  • Пострадавших доставляют в областной центр для оказания медицинской помощи.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения и травмы в результате атаки дрона ВСУ по стоящему автомобилю в Кореневском районе Курской области, пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"ВСУ продолжат свои подлые преступления. Вражеский дрон атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района. В результате удара пострадали три сотрудника. У 40-летнего мужчины слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма, 31-летняя девушка получила ранения головы, спины, ног, у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что еще у одного мужчины 1991 года рождения осколочные ранения груди, живота, рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга.
"На карете скорой помощи доставляем раненых в областной центр. Наши врачи сделают все возможное для их выздоровления", - сообщил глава региона.
