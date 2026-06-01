Эксперты ждут, что доллароцентричная система уйдет в прошлое

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Текущая доллароцентричная валютная система на горизонте 10-15 лет трансформируется в мультивалютную систему, говорится в докладе "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму газетой "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"Доллар будет слабеть, но останется значимым для расчетов. На горизонте 10–15 лет ожидается трансформация из доллароцентричной в мультивалютную систему с суверенизацией валютного и внешнеторгового регулирования", - говорится в отчете.
При этом в 2026 году доля доллара в резервах мировых центробанков опустилась 58% по сравнению с 73% в 2000 году, напоминают авторы исследования. Несмотря на то, что доля доллара в расчетах, проходящих через SWIFT, в 2012–2025 годах сохранялась в интервале 40–50%, стали появляться альтернативные инструменты международных расчетов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.