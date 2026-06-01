00:59 01.06.2026
Эксперты ждут, что доллароцентричная система уйдет в прошлое

Доклад «Ведомостей»: доллар будет слабеть, но останется значимым для расчетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В докладе «Мир — 2026: между столкновением и сотрудничеством» говорится, что текущая доллароцентричная валютная система трансформируется в мультивалютную в ближайшие 10–15 лет.
  • Доля доллара в резервах мировых центробанков опустилась до 58% в 2026 году по сравнению с 73% в 2000 году.
  • Несмотря на сохранение доли доллара в расчетах через SWIFT в интервале 40–50% в 2012–2025 годах, стали появляться альтернативные инструменты международных расчетов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Текущая доллароцентричная валютная система на горизонте 10-15 лет трансформируется в мультивалютную систему, говорится в докладе "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму газетой "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"Доллар будет слабеть, но останется значимым для расчетов. На горизонте 10–15 лет ожидается трансформация из доллароцентричной в мультивалютную систему с суверенизацией валютного и внешнеторгового регулирования", - говорится в отчете.
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях, пишет UBS
При этом в 2026 году доля доллара в резервах мировых центробанков опустилась 58% по сравнению с 73% в 2000 году, напоминают авторы исследования. Несмотря на то, что доля доллара в расчетах, проходящих через SWIFT, в 2012–2025 годах сохранялась в интервале 40–50%, стали появляться альтернативные инструменты международных расчетов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
"Росконгресс" описал сценарий ослабления рубля до 95-100 за доллар
