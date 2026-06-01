Рейтинг@Mail.ru
Додон назвал решение выйти из СНГ ударом для экономики Молдавии - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 01.06.2026
Додон назвал решение выйти из СНГ ударом для экономики Молдавии

Экс-президент Додон: выход из СНГ станет ударом для экономики Молдавии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Додон заявил, что решение выйти из СНГ станет ударом для экономики Молдавии.
  • По словам Додона, нынешняя власть продвигает решение выйти из СНГ в надежде понравиться европейским кураторам.
  • Додон отметил, что подобные решения быстро не реализуются, и выразил уверенность в возвращении Молдавии в СНГ и ЕАЭС в будущем.
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Решение выйти из СНГ станет ударом для экономики Молдавии, заявил председатель молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон.
"Принятие таких решений – это еще один удар по молдавской экономике", - сказал он в интервью, показанном в воскресном эфире телеканала "Беларусь 1".
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
15 апреля, 13:06
По его словам, решение выйти из СНГ нынешняя власть Молдавии продвигает в надежде понравиться европейским кураторам.
"Экономически это очень серьезная проблема, потому что у нас есть очень много секторов, где сейчас мы сотрудничаем на базе многосторонних соглашений в рамках СНГ: у нас нет двухсторонних", - отметил политик.
Однако в качестве положительного момента он указал, что подобные решения быстро не реализуются. "Плюс в том, что это быстро не делается. С учетом того, что рейтинги нынешней власти падают, все понимают, что в ближайшее время власть в Молдове поменяется… Мы обязательно вернем и наше участие на платформе СНГ, и… на площадку ЕАЭС мы обязательно должны вернуться", - подчеркнул Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. После прихода к власти в 2020 году президента Майи Санду республика взяла курс на разрыв связей с СНГ и интеграцию в ЕС.️ Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ, однако изъявила желание остаться в 102 договорах экономической сферы в рамках Содружества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лукашенко призвал Молдавию "не резать пуповину"
26 мая, 12:23
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуСергей ЛебедевСНГЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала