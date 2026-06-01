В ДНР из-за киевской агрессии погибли два человека

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли и еще четыре пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин в понедельник.
"Два мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1961 года рождения. В Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 года рождения", - написал Пушилин на платформе "Макс".
Кроме того, при атаках БПЛА на автодороге Донецк — Марьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения, в Кировском районе Макеевки пострадал мужчина 1938 года рождения, в Дебальцево пострадала женщина 1994 года рождения.
Отмечается, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены гражданские автомобили в Центрально-Городском районе Горловки и на автодороге Донецк — Марьинка.
22 июня 2022, 17:18