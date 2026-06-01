В ДНР из-за киевской агрессии погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
22:03 01.06.2026 (обновлено: 22:18 01.06.2026)
В ДНР из-за киевской агрессии погибли два человека

В ДНР два человека погибли, еще четыре пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя ДНР погибли из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
  • Еще четыре человека пострадали в результате детонации кассетного суббоеприпаса и подрывов на взрывоопасных предметах.
  • Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, повреждены гражданские автомобили.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли и еще четыре пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин в понедельник.
"Два мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1961 года рождения. В Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 года рождения", - написал Пушилин на платформе "Макс".
Кроме того, при атаках БПЛА на автодороге ДонецкМарьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения, в Кировском районе Макеевки пострадал мужчина 1938 года рождения, в Дебальцево пострадала женщина 1994 года рождения.
Отмечается, что раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены гражданские автомобили в Центрально-Городском районе Горловки и на автодороге Донецк — Марьинка.
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинГорловкаДонецкМарьинка (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
